VIDEO | Da Palermo le radici del futuro: l'albero Falcone crescerà in 500 mila scuole italiane

Nasce il "bosco diffuso della legalità": è il progetto promosso dal ministero per la Transizione ecologica che prevede la messa a dimora di 500 mila piantine per talea a partire dalle gemme del ficus di via Notarbartolo. Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra carabinieri, Fondazione Falcone, Comune, soprintendenza e centro nazionale carabinieri per la biodiversità forestale. Già oltre 400 gli istituti che hanno aderito