Potatura dell'albero Falcone, scatta una nuova chiusura notturna in via Notarbartolo

Nuova chiusura notturna in via Notarbartolo per consentire le operazioni di potatura dell'albero Falcone, a una settimana dal trentaduesimo anniversario della strage di Capaci. Dalle 00.30 alle 3.30 di domani (16 maggio) sarà vietato il transito ad auto e moto nel tratto compreso tra via Francesco Lo Jacono e via Piersanti Mattarella. In più il divieto di sosta, istituito lo scorso 8 maggio, continuerà a essere in vigore fino a cessata esigenza. E' quanto previsto da un'ordinanza dell'ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune.

All'inizio del mese, erano stati tolti i biglietti, le foto e i cimeli appesi al fusto per dare il via alle verifiche sulla stabilità del ficus che si trova in via Nortarbartolo, davanti a quella che fu l'abitazione del magistrato ucciso il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci. Ad occuparsi dei controlli sull'albero - un pezzo di storia diventato un simbolo della lotta antimafia, nonché meta tutto l'anno di giovani e meno giovani - l'agronomo Claudio Benanti, coadiuvato da altri esperti del settore.