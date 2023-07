Un albero cade in via Tricomi e danneggia diverse auto, sfiorati anche due passanti

Un albero è caduto poco fa (alle 12.30) in via Tricomi e si è abbattuto su diverse auto in sosta vicinco all'ospedale Civico danneggiandole. Secondo il racconto di alcuni testimoni, la pianta avrebbe sfiorato anche due passanti, che per fortuna sono rimasti illesi. Sono stati chiamati i vigili del fuoco per rimuovere l'albero.