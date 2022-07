Via Terrasanta, grosso ramo si stacca dall’albero e finisce su un distributore di benzina

Erano le 18.20 circa e la strada era abbastanza trafficata quando, all’improvviso, un grosso ramo si è staccato da un albero finendo nel piazzale di un distributore di carburante. Paura ieri pomeriggio in via Terrasanta dove sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale a seguito delle chiamate di numerosi residenti che avevano assistito alla scena.

L’area è stata messa in sicurezza in attesa dell’arrivo dei pompieri che hanno avuto il compito di segare il grosso ramo, in parte rimasto attaccato all’albero, per poi rimuoverlo. Non si registrano altri danni. Rabbia fra i residenti e i commercianti della zona che in passato avrebbero segnalato la necessità di fare la manutenzione e di potare gli alberi della zona per prevenire gli incidenti.