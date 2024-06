Paura in via Rapisardi, albero si spezza e finisce in strada: danni a diverse auto

Paura stamattina in via Mario Rapisardi. Un albero si è parzialmente spezzato, crollando sul tetto di un'auto in via Mario Rapisardi. Anche altre vetture parcheggiate vicina a quella colpita in pieno sono state toccate dai rami. "Sono diversi i mezzi che hanno subito danni", scrive un residente a PalermoToday.

Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone. Sul posto, successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso la parte dell'arbusto ceduta e messo in sicurezza la strada, riaprendola al transito. In via Rapisardi sono numerosi gli alberi che si stagliano accanto ai palazzi non sono rare le lamentele dei residenti, che pur apprezzando il verde, preferirebbero che le piante venissero maggiormente curate dai giardinieri del Comune.