Paura al Giardino Inglese, grosso albero si spezza e crolla su una ringhiera in via Libertà

Crolla un albero al Giardino Inglese. Paura questa mattina all’interno del parco intitolato a Piersanti Mattarella dove un grosso esemplare si è spezzato alla base del tronco precipitando sulla ringhiera che separa l’area verde da via Libertà. Non si registrano feriti. Dopo la caduta sono intervenuti gli operai del settore Ville e giardini del Comune che, insieme al personale della Reset, hanno tagliato i numerosi rami per portarli via a bordo di un furgone così da facilitare le operazioni di rimozione dell’albero. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco.

Sono numerose le richieste di intervento fatte nelle ultime settimane dai residenti di quartieri diversi che hanno segnalato alcuni potenziali pericoli. Come in via Camico, a Villagrazia, dove un albero è caduto su una Mercedes Classe A parcheggiata. O come successo in quei giorni nella zona del Politeama dove il vento, in una sola giornata, ne ha abbattuti tre.