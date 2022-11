Maltempo, cade un enorme pino in via Don Orione: "Tragedia sfiorata"

Un enorme pino è precipitato questa notte in via Don Orione a causa del maltempo. Solo per miracolo la caduta dell'albero non si è trasformata in una tragedia. A quell'ora infatti - erano circa le quattro - non transitava nessuno. Il pino si è abbattuto sul cancello, distruggendolo, e ha sfiorato alcune macchine. Siamo in via Don Orione, all'altezza di via Saverio Landolina. Per la rimozione dell'albero, piombato sul marciapiede, sono intervenuti questa mattina i vigili del fuoco. "Per fortuna è successo in piena notte - ha detto un residente - altrimenti sarebbe stata una tragedia visto il punto in cui è precipitato l'albero".