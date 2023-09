Crolla un albero in via dell'Arsenale, auto danneggiata e strada bloccata

Paura e disagi in via dell'Arsenale, all'altezza del civico 94, dove oggi pomeriggio un grosso ficus si è "accasciato" sull'asfalto, danneggiando anche un'auto in sosta. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma la strada è rimasta bloccata, in attesa della rimozione dell'arbusto.

Il ficus è crollato nella zona di via dell'Arsenale, nei pressi di Palazzo De Gregorio. Disagi, dunque, per chi si trovava nella parte di via dell'Arsenale più vicina al mare, considerando anche che si tratta di una strada senza uscita, con sbocco soltanto nella direzione che va verso piazza Giachery.