Un albero è caduto in piazza Acquasanta, sfiorando le auto parcheggiate a pochi centimetri. Il tronco dell'albero si è letteralmente piegato, con i rami e la folta chioma che hanno invaso la carreggiata.

Fortunantamente in quel momento, attorno alle 18,30, non c'era nessun passante sul marciapiede né automobilisti in strada. Insomma, pericolo scampato. Nessun danno a cose o persone. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, che hanno chiuso la piazza al traffico per consentire ai vigili del fuoco la rimozione dell'albero: