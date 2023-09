Tragedia sfiorata in piazza Croci, grosso albero cade davanti a un autobus

Se fosse accaduto una frazione di secondo dopo avrebbe travolto un autobus dell'Amat facendo molti più danni. Un albero che si trovava in piazza Croci, nel marciapiede che costeggia l'ex Istituto delle Croci di via Libertà, è caduto intorno alle 21 di ieri sera. Si tratta di un grosso esemplare di Ficus microcarpa il cui tronco si è spezzato alla base, facendo precipitare sull'asfalto il grosso esemplare con tutta la chioma. A seguito della caduta la circolazione è stata temporaneamente interdetta per consentire le operazioni di rimozione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e gli operai comunali che hanno segato l'albero in più parti per poterlo rimuovere e liberare la strada.

Quello di piazza Croci è solo l'ultimo episodio di una lunga serie nonostante l'attività di monitoraggio effettuata dall'Amministrazione per prevenire incidenti del genere. Pochi giorni fa una ragazza di 27 anni si trovava in via Castellana quando un grosso ramo si è spezzato finendo sulla sua auto. L’incidente ha distrutto il parabrezza e altre parti del mezzo reso inutilizzabile. Dopo i primi soccorsi prestati dai parenti nel frattempo arrivati sul posto, la 27enne è stata accompagnata a Villa Sofia per accertamenti. A inizio mese un altro albero è caduto in via dell'Arsenale, vicino a Palazzo de Gregorio, danneggiando una macchina in sosta.