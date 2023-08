Paura in corso Tukory: albero crolla e piomba sulle auto in sosta

Paura in corso Tukory questa mattina a causa di un grosso albero che è caduto piombando su alcune auto in sosta. Momenti di preoccupazione ma fortunatamente non c'è stata alcuna conseguenza grave. Il grosso pino è crollato all'altezza di Porta Sant'Agata, accanto alla villetta intitolata al prefetto Gianfranco Vitocolonna. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per la rimozione dell’albero e per mettere in sicurezza l'area.