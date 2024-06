Autostrada A20, alberi non più a norma dopo una perizia: saranno abbattuti

Diversi alberi considerati pericolanti dal Consorzio Autostrade e quindi destinati a essere abbattuti. Questo il risultato della perizia commissionata dallo stesso Cas ad un esperto agronomo dopo il tragico incidente avvenuto l'anno scorso sulla Messina-Palermo. Il 43enne messinese Francesco Maniaci ha perso la vita il 9 ottobre dopo essersi schiantato con la macchina contro un albero caduto sulla carreggiata all'altezza di Campofelice di Roccella. E proprio questo episodio ha fatto scattare accurati controlli su tutti gli arbusti posizionati ai margini dell'A20. I familiari dell'uomo, poco dopo la tragedia avevano presentato in Procura un esposto-denuncia contro lo stesso Consorzio ipotizzando il reato di omicidio colposo aggravato.

I primi interventi sono già stati effettuati lungo la tangenziale nei giorni scorsi. Tagliati una decina di pini che erano stati piantati tra le due carreggiate in prossimità dello svincolo di Tremestieri. Operazioni che non sono sfuggite ai tanti automobilisti di passaggio che sui social hanno chiesto spiegazioni sull'abbattimento degli arbusti. A rispondere è il Cas che elenca vari motivi che hanno portato alla drastica decisione.

Gli alberi non sono più considerati a norma dopo una nuova direttiva del ministero Infrastrutture e Trasporti. Rilevato inoltre il danno causato dalle lunghe radici all'asfalto che in alcuni punti è stato deformato mentre è stata considerata pericolosa anche la loro posizione in caso di incidenti. Un cambio di rotta rispetto alla normativa degli anni '70 che ha permesso all'epoca di decorare l'arteria con piantumazione di diverse essenze. E a farne le spese sono appunto gli alberi. Per la loro

eliminazione il Cas ha bandito una gara d'appalto negli ultimi giorni.Intanto è stato avviato un monitoraggio su tutta la rete in gestione per prevenire incendi. In corso interventi di scerbatura e pulizia delle aree verdi e dei costoni che affiancano l'autostrada. L'obiettivo è quello di evitare quanto accaduto lo scorso anno quando l'A18 Messina-Catania è andata in tilt a causa di numerosi roghi.

