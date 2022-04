Alberi pericolanti ai Rotoli, chiude il cimitero ma poi c'è il dietrofront: "Resterà aperto fino a lunedì"

Dietrofront al Cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo. Nelle scorse ore, era giunta la notizia della chiusura fino a martedì 26. Adesso, dopo l'intervento del consigliere Ottavio Zacco e dopo la protesta dei fiorai, la struttura riapre oggi, domani e il 25 aprile. Per, poi, chiudere, nella giornata di martedì 26 per consentire la manutenzione degli alberi pericolanti. Proprio quest'ultima ragione, aveva portato alla chiusura. Immediata la protesta dei fiorai, che hanno espresso il loro malcontento davanti ai cancelli del cimitero, poiché si sarebbero ritrovati con ingenti quantità di fiori che sarebbero rimasti invenduti.

A sollevare il caso è stato il consigliere comunale Ottavio Zacco, il quale aveva sottolineato l'ennesimo disagio causato dall'amministrazione Orlando. "Ho, da subito, chiesto l'intervento del sindaco per l'immediata riapertura - dice Zacco -. E' già abbastanza vergognosa la situazione dei cimiteri a Palermo, come è noto a tutti. Il settore Ville e Giardini non ha fatto nulla. Sarebbe stato più opportuno, immediatamente, fare un censimento degli alberi pericolosi. Almeno, adesso, i cittadini potranno andare a trovare i propri cari nel fine settimana".