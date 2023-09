Alberi non potati da anni, Comune sotto accusa: "E' pericoloso ma nessuno fa niente"

Fioccano le segnalazioni a PalermoToday sugli alberi non potati dal Comune. Dal centro alle periferie, non c'è zona della città che viene risparmiata.

Si tratta di interventi in alcuni casi attesi da anni, che adesso si fanno più pressanti per il pericolo che qualche ramo si possa spezzare causando danni a cose e persone. Come in via Pacinotti e in via Galileo Galilei, dove tra l'altro "l'illuminazione stradale è totalmente assente o è coperta dal fogliame: ciò ha causato diversi incidenti". Così Enrico Provenza, residente in zona, che aggiunge: "Negli anni il pericolo è stato segnalato più volte ma senza esito. Nessuno è mai intervenuto".

Da piazza San Francesco di Paola fino in via Pignatelli Aragona i rami sono arrivati ad altezza bambino; mentre in via Fileti gli alberi ormai sono più alti delle case. "Potare gli alberi lungo il marciapiede di piazza Giulio Cesare dove si vendono borse e valigie sarebbe un deterrente ai ladri che quotidianamente colpiscono anziani, adulti e ragazzi", dice un cittadino vittima di un tentato furto.

Altre situazioni critiche nell'ultimo mese vengono segnalate in via Uditore, via Toscana e via Sammartino. Sotto accusa il Comune, dove però sembra che la priorità del momento sia il rimpasto di Giunta. E dei servizi chi si occupa? "Da agosto 2022 ad agosto 2023 - risponde l'assessore al Verde urbano Andrea Mineo - abbiamo effettuato circa 2 mila interventi. Nella maggior parte dei casi si è trattato di abbattimenti e della rimozione di situazioni di pericolo. Ci siamo insomma occupati delle emergenze; adesso guardiamo all'ordinario con un calendario di interventi. Ricordo che a Palermo ci sono 72 mila alberi, che vanno curati con costanza".

L'amministrazione comunale affronterà questa nuova fase con un parco mezzi in parte rinnovato e con più lavoratori, "attingendo anche dalle aziende partecipate". Lo dice Mineo, annunciando "che gli operai del settore Verde urbano faranno parte di una task force con Amap, Rap e Reset costituita su input del sindaco". Non è tutto. "A breve - conclude l'assessore - manderemo in gara un accordo quadro per la rigenerazione vegetale e urbana, grazie alla disponibilità di 4,9 milioni di fondi Fas. Ci sono molte specie che non sono adeguate all'urbanizzazione della città e per questo vanno sostituite con altre più idonee. Questo consentirà interventi più efficaci in fase di potatura".