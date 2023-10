Cinque platani da abbattere in via Libertà, e in viale Michelangelo tornano gli alberi

Altri cinque alberi giudicati ad "elevato rischio di schianto" saranno abbattuti in via Libertà. A comunicarlo l’ufficio Gestione verde urbano che ha anticipato l'esecuzione di intervento previsto per lunedì 23 ottobre che servirà a eliminare il pericolo costituito da una serie di esemplari di platani considerati pericolanti al termine dell’indagine Vta di valutazione di stabilità degli alberi. "Tali abbattimenti - si legge in una nota - sono finalizzati a eliminare pericoli per la pubblica incolumità. Si procederà successivamente, nell'opportuno periodo, all'impianto di nuove alberature". Negli ultimi giorni sono diverse le segnalazioni arrivate dai cittadini per problemi legata alla poca manutenzione del verde.

Lo stesso percorso è stato avviato a inizio mese in viale Michelangelo dove sono stati abbattuti diversi esemplari di robinia umbraculifera. Molti cittadini avevano protestato alla vista degli operai che recidevano alla base decine di alberi nel tratto che collega viale Lazio al Cep e a Borgo Nuovo. L’assessore al Verde però era è intervenuto per chiarire la situazione: si trattava di alberi a fine ciclo vegetativo e in fase di irreversibile degrado. E come promesso ieri mattina, nella grande arteria stradale, le squadre del Comune sono tornate per piantumare degli esemplari di tabebuia heterophylla. L'intervento dovrebbe concludersi a giorni.