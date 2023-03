Noce, il vento soffia e butta giù un albero: danneggiate quattro auto

Il vento butta giù un albero che si schianta su quattro auto. E' successo nel tardo pomeriggio di sabato scorso in via Serradifalco, alla Noce, dove sono intervenuti gli operai del settore Verde e vivibilità urbana del Comune e i vigili del fuoco per segare e rimuovere una palma che è caduta danneggiando quattro mezzi parcheggiati all'altezza del civico 103.

A distanza di pochi minuti si è verificato un altro episodio simile in via Sebastiano Bavetta, nella zona di viale dell'Olimpo. Anche in questo caso sono intervenuti i tecnici del Comune che, prima ancora dell'arrivo dei pompieri, avevano già tagliato e rimosso l'albero caduto. In questo caso non sarebbero stati registrati danni.