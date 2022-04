Ai Rotoli alberi caduti per le radici tagliate, Gelarda: "Ce ne sono altri che rischiano lo schianto"

Gli scavi al cimitero dei Rotoli per collocare i loculi ipogei in cemento hanno compromesso le radici di molti alberi: alcuni sono già caduti sui viali e sulle sepolture, altri "rischiano lo schianto". La denuncia arriva dal capogruppo in Consiglio della Lega-Prima l'Italia, Igor Gelarda, che punta il dito contro il direttore del camposanto: "Evidentemente non è più in grado di gestire la situazione, si dimetta".

Dopo le proteste degli scorsi giorni, che hanno portato il Comune ad un ditrofront sulla chiusura del cimitero, domani è previsto un sopralluogo per provare a limitare i danni. Se ciò non dovesse essere possibile, stavolta potrebbe scattare davvero la chiusura del cimitero.

"Ci sono decine di alberi a rischio caduta - spiega nel dettaglio Gelarda - perché quando sono stati recentemente messi alcuni loculi ipogei di cemento sono state tranciate le radici di molti alberi. I risultati si sono visti già pochi giorni fa: tutti gli alberi divelti dal vento, infatti, si trovavano vicino questi loculi ipogei e quindi con le radici danneggiate. Si vede già ad occhio nudo che ci sono tanti altri alberi a rischio crollo".

Per il consigliere leghista, "non si può chiudere il più grande cimitero della Sicilia, dove già tanti familiari sono costretti a piangere i loro cari sotto un tendone. Bisogna immediatamente intervenire, tagliando se necessario, gli alberi che rischiano di cadere sulle persone e fare un piano serio di verifica e recupero di tutti gli altri alberi presenti in questo camposanto".

"E' assurdo - conclude Gelarda - che nonostante i due milioni di euro che Matteo Salvini ha fatto arrivare per l'emergenza a Rotoli, la situazione del cimitero non sia per nulla migliorata e le bare in deposito siano in triste aumento".