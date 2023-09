"Chiesa chiusa per eccesso di 'munnizza'": la provocazione del parroco all'Albergheria

Davanti alla chiesa c'è troppa "munnizza" e così il parroco decide di chiuderla. E' la provocazione di don Massimiliano Lo Chirco, rettore di San Francesco Saverio, all'Albergheria, che nei giorni scorsi ha affisso sul cancello della rettoria un foglio per denunciare lo stato di degrado in cui versa il quartiere. "Chiesa chiusa per eccesso di 'munnizza' in piazza. Ci scusiamo per il disagio", è il messaggio scritto a chiare lettere dal parroco, lì da novembre 2020, che aggiunge: "Ringraziamo i mercatari che ci supportano". Nel mirino del sacerdote, in particolare, i cumuli di rifiuti accatastati dopo il mercatino dell'usato.

"In quella zona di Ballarò si è creato un ghetto. Ogni giorno - racconta il rettore a PalermoToday - l'invenduto del mercato diventa discarica. Io posso pulire ma la situazione è sempre la stessa. Ogni sabato, prima di celebrare la messa, mi armo di scopa e paletta e spazzo tutta l'area davanti alla chiesa. Anche in quel caso ho pulito ma ho voluto lanciare un messaggio sperando di smuovere le coscienze. C'erano resti di pesce proprio sul marciapiede della chiesa. Nel pomeriggio dovevo celebrare un matrimonio, così di mattina ho deciso di chiudere le porte. Io posso pure pulire 'casa mia' ma non dovrebbe funzionare così".

Un'azione dimostrativa, dunque, dopo cui poco è cambiato. "A volte alcuni residenti - continua il rettore - quando mi vedono pulire mi chiedono chi me lo faccia fare e io gli rispondo che 'mio padre m'insignò accussì'". Nato 47 anni fa al Cep, dove ha sempre vissuto, parroco da 11 anni e insegnante all'istituto Enrico Medi, non ha di certo "la puzza sotto il naso", tiene a specificare. "Ho sempre vissuto in questi quartieri. Ballarò - aggiunge - è un poliedro dalle mille sfaccettature. Un vero mercato dell'umanità bisognosa, dove legalità e illegalità sono due facce della stessa medaglia. Un mercatino dello sbarazzo di cose usate da una parte, di oggetti provenienti dalla ricettazione dall'altra. Una vera guerra tra i poveri".

All'emergenza rifiuti abbandonati per strada si somma quella dei cestini non svuotati che si trasformano in contenitori per la spazzatura. "In quel caso - dice con Massimiliano - evito di agire perché non ho gli strumenti adatti per farlo. Sta di fatto che questa è la cartolina per i tanti turisti che ogni giorno passano da lì. La chiesa, tra l'altro, è stata inserita nell'itinerarium Rosaliae, ma questo non cambia di certo le cose. L'unica cosa che ho pensato allora di fare è quella di denunciare quanto accade a mio modo, spesso con ironia".

E così a volte il rettore pubblica foto di tutto ciò che viene abbandonato davanti alla chiesa, come gomme e copertoni o persino water. "Equilibratura e convergenza tutto incluso. Presentatevi a nome del Comune per ricevere un gradito omaggio", ironizza don Massimiliano in un post su Facebook. E nell'anno in cui ricorre in trentennale dell'uccisione di padre Pino Puglisi, il pensiero di don Massimiliano non può non rivolgersi al beato, con non poca delusione: "In 30 anni, purtroppo, è cambiato poco. Spesso - chiosa - mi sono sentito dire di non fare nulla per non fare scoppiare una polveriera, perché così è più comodo. Ma ognuno deve fare la propria parte perché se ci voltiamo dall'altra parte e non agiamo le cose non cambieranno mai".