L'Albergheria è una discarica perenne, i Comitati civici: "Topi per strada e cittadini esasperati"

Il quartiere Albergheria ancora sommerso dai rifiuti: topi per strada e cittadini esasperati. Una bomba ecologica investe piazza Baronio Manfredi, via Diego Orlando, via Di Cristina, piazza San Francesco Saverio, via Ritiro San Pietro, via Corrado Avolio. Strade impercorribili, olezzi nauseabondi resi ancor più insostenibili dall’aumento delle temperature, insetti e topi. Questo è il terrificante scenario che è presente da due settimane nel quartiere Albergheria dove gli abitanti non riescono più ad aprire le finestre. Descrivere lo stato di degrado e abbandono è complicato a parole, ma le immagini restituiscono una realtà disarmante. Il tutto mentre dalle istituzioni tutto tace.

Giovanni Moncada ​(Associazione Comitati Civici Palermo)