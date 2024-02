Albergheria, a spasso con 26 dosi di crack: arrestato ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato all'Albergheria per spaccio di crack. Il giovane camminava a piedi, in piena notte, per le strade del quartiere e alla vista dei carabinieri del nucleo radiomobile ha cercato di nascondersi ma è stato raggiunto subito dopo.

Dal comando dell'Arma raccontano: "Il diciottenne durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 26 dosi di crack, la droga ricavata dalla cocaina e in voga specie tra i giovanissimi, e 125 euro in banconote di piccolo taglio. Il tutto era nascosto in un borsello".

L’arresto del ragazzo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo. La droga sequestrata è stata inviata al Lass (il laboratorio analisi sostanze stupefacenti) del comando provinciale di Palermo per le verifiche qualitative. Dal comando concludono così: "L’impegno dell’Arma dei carabinieri nel contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti nella città di Palermo prosegue in modo incessante".