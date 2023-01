Al via l'ottavo concorso nazionale di poesia "Padre Pino Puglisi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prende il via l'ottava edizione del Concorso Nazionale di Poesia dedicato al martire della Chiesa palermitana “Padre Pino Puglisi”. L'iniziativa ideata dalla casa editrice “We Can Hope” è realizzata con la collaborazione delle parrocchie di Palermo; “San Giovanni Bosco”, “San Gaetano”, “Maria SS. del Divino Amore” e “Maria SS. delle Grazie”. Obiettivo del concorso, oltre a divulgare la conoscenza della figura di “Padre Pino Puglisi”, sacerdote innamorato della lettura e della conoscenza in tutte le sue forme, è quello di valorizzare nuovi ed affermati poeti, pubblicando le loro opere in un'antologia interamente curata dalla casa editrice “We Can Hope”.

Partecipare al concorso è semplice, basta inviare un plico contenente i testi delle poesie e tutta la documentazione indicata nel bando, a mezzo posta, entro e non oltre il 6 maggio 2023; farà fede il timbro postale. Le poesie dovranno avere come tema: Don Pino Puglisi e gli altri; Vivere la tenerezza nelle relazioni: l'esempio di don Pino Puglisi; I diritti dei più piccoli (La Carta dei diritti dell’infanzia); Così vorrei dipingere la pace; Custodire il creato per custodire il mondo. Inoltre una sezione è dedicata alla poesia religiosa a tema libero. Il concorso è infatti articolato in quattro sezioni: Lingua italiana, Vernacolo o Lingua siciliana (con traduzione), Poesia religiosa a tema libero in vernacolo o Lingua siciliana (con traduzione) e sezione Juniores (sezione riservata a tutti i giovani e giovanissimi sotto i 18 anni. È ammessa anche la partecipazione per classi scolastiche). La partecipazione al concorso è gratuita per gli under 18, mentre per le altre sezioni è richiesto un contributo simbolico. Il regolamento del concorso ed il modulo d'iscrizione sono disponibili sul sito web della casa editrice al link https://www.wecanhope.it/2023/01/05/viii-concorso-nazionale-di-poesia-padre-pino-puglisi-2023/ .