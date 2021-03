Al via il premio migliori pizzerie di Sicilia 2021: sarà attribuito con un votazione online

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In questo pessimo periodo per la ristorazione, causa covid, almeno le pizzerie che si sono organizzate con l’asporto e il delivery hanno potuto effettuare un minimo di attività. Il quotidiano All Food Sicily, specializzato nell'enogastronomia e turismo nell'isola, ha voluto dar loro un po’ di visibilità e di entusiasmo, almeno a quelle che si sono distinte per qualità, popolarità e successo istituendo il “Premio Migliori Pizzerie di Sicilia 2021” che sarà attribuito con una votazione online sul sito www.allfoodsicily.it .

E’ innegabile che negli ultimi 10 anni il livello qualitativo dell'offerta nel mondo delle pizze si è notevolmente innalzato e che il settore è in forte espansione grazie anche alla ormai elevata qualificazione professionale dei pizzaioli e al sempre maggiore utilizzo di prodotti e farine di alta qualità nonché all’uso sapiente della lievitazione. Per strutturare il “Premio Migliori Pizzerie di Sicilia 2021” è stato creato un apposito contest all’interno del sito www.allfoodsicily.it per consentire ai lettori di poter esprimere le loro preferenze in modo semplice, chiaro, diretto. Al contest parteciperanno 56 pizzerie selezionate in tutta l’Isola dalla redazione della testata giornalistica sulla base delle esperienze personali, del passaparola, dei giudizi nelle guide di settore e in Tripadvisor che, pur con i suoi difetti, se saputo consultare diventa utile.

Il contest si svolgerà in 3 fasi secondo le seguenti modalità: VOTAZIONE: Si può esprimere un numero di preferenze a piacere, quindi si possono votare le pizzerie preferite, ma solo una volta per fase. PRIMA FASE: Durerà da sabato 6 Marzo 2021 fino a mezzanotte di domenica 14 marzo e determinerà l’eliminazione delle 26 pizzerie che avranno ottenuto meno preferenze. Le prime 30 accederanno alla seconda fase. SECONDA FASE: Durerà da Lunedì 15 Marzo 2021 fino a mezzanotte di domenica 21. In questa fase si conserveranno le preferenze della prima e si aggiungeranno quelle della seconda. Alla fine verranno eliminate ulteriori 15 pizzerie che avranno ottenuto meno preferenze durante le due tornate. TERZA FASE: determinerà i primi 3 classificati e durerà da Lunedì’ 22 Marzo fino a mezzanotte di domenica 28. In questa fase verranno azzerati i voti conseguiti nelle prime due tornate e varranno solo i voti conseguiti durante la settimana. Alla fine i vincitori (primo, secondo e terzo classificato) riceveranno le targhe del premio nonché forniture di prodotti da parte delle aziende sponsor. Purtroppo, causa covid, non potrà essere organizzato un evento fisico per la premiazione ma questa avverrà online con una diretta Facebook e nel sito di All Food Sicily.