Al via i lavori per l’allestimento della nuova serra idroponica all’Ascione

Oggi hanno preso il via le attività per l’allestimento della serra idroponica. I docenti agronomi del nostro Istituto hanno iniziato a pianificare i lavori che tra mercoledì e giovedì porteranno l’Ascione ad avere una serra idroponica in piena attività. Si tratta di una dotazione fortemente voluta dalla nostra Dirigente Sara Inguanta per arricchire il corredo didattico di cui tutti gli alunni e le alunne del nostro Istituto possono fruire per arricchire le loro esperienze formative. Nei prossimi due giorni, nella serra verranno impiantate coltivazioni idroponiche fuori suolo, poste con substrati e alimentate con soluzioni nutritive opportunamente miscelate attraverso un sistema di tubi regolato da un apposito software. Si tratta di un sistema che consente di ottimizzare le rese produttive e la qualità, investendo però il minor input possibile di materie prime ed energia. Queste tecniche produttive sono a basso impatto ambientale, cosa oggi indispensabile per ridurre la crescita sempre più esagerata di agenti inquinanti. Un sistema di coltivazione innovativo, quello idroponico, che permette di non sprecare nulla e di utilizzare tutto al meglio, pur disponendo di piccole superfici. Un importante esempio di agricoltura sostenibile, preziosa risorsa per la produzione di cibo in un mondo in cui le terre coltivabili scarseggiano di anno in anno. Il 21 novembre la serra idroponica sarà ufficialmente inaugurata alla presenza delle autorità cittadine.