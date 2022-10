Distretto 2110 Sicilia-Malta: all'Outlet village di Agira la festa del Rotary

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Distretto 2110 Sicilia-Malta ha organizzato oggi e domani 9 ottobre la Festa del Distretto presso l' Outlet Village di Agira. La cerimonia di apertura è prevista per le ore 15 nella sala plenaria. Una due giorni che vedrà più di mille soci del Distretto impegnati, all'insegna dell'amicizia ma soprattutto del Service, a presentare i risultati dei progetti dei Club delle Commissioni Distrettuali, le Fellowship, i progetti dei ragazzi del Rotaract e dell'Interact, il progetto Rise Against Hunger. Sarà anche un momento di incontro co i partner internazionali e le associazioni con le quali il Distretto collabora.