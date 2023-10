Al Rutelli uno sportello informativo relativo ai corsi dell'ITS Academy Turismo Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lunedì 16 Ottobre 2023 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 presso la sede centrale dell'ISS Rutelli di Palermo sarà attivato uno sportello informativo relativo ai corsi di prossimo avvio ITS Academy Turismo Sicilia - Fondazione Archimede, Scuola di Alta Formazione nei settori Turismo e Cultura riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione. Una straordinaria opportunità formativa e altamente professionalizzante post diploma che offre un percorso strutturato per competenze in collaborazione con le imprese. Alla fine del percorso sarà conseguito il titolo di studio di Diploma di Tecnico Superiore V livello EQF valido in tutti i paesi UE e, in aggiunta, una certificazione linguistica Cambridge. L’evento sancisce l’avvio della collaborazione tra l’Istituto Rutelli e l’ITS Academy, siglata da un Protocollo d’intesa per lo sviluppo di nuovi percorsi ITS nella città di Palermo relativi all’area Turismo e Attività Culturali. Per informazioni, Telefono: +39 091 6684134.