Al Rutelli la Prima edizione del Festival del Turismo, quattro giornate all'insegna del confronto, dibattito e approfondimento di tematiche del settore, aperto ai continui cambiamenti e trasformazioni che coinvolgono ambiente, territorio, società e si confrontano con una diversa domanda e offerta. Nuove problematiche, dalla recente pandemia ai cambiamenti climatici che caratterizzano sempre più le varie stagioni turistiche, ma anche nuove sfide e opportunità. Le quattro conferenze tematiche che si sono susseguite dal 18 al 21 Settembre nell'Aula Magna dell'Istituto sono state poste in linea con le quattro nuove curvature didattiche del Triennio del Turismo che da quest'anno prendono il via e forma: Event Management - Gestione e organizzazione eventi; Turismo sostenibile, cultura e ambiente - Nuove prospettive e azioni di turismo green ed esperienziale; Digital strategies (Management del turismo digitale) - Strategie informatiche applicate al mondo del Turismo; Management alberghiero e accoglienza turistica - Prassi e teorie di gestione alberghiera e accoglienza. Un'inaugurazione dei nuovi indirizzi del triennio del Turismo in grande stile. Esperti e figure di rilievo del settore, rappresentanti di associazioni attive nel territorio e non solo hanno coinvolto ed entusiasmato gli alunni protagonisti del percorso intrapreso che li vedrà sempre più parte attiva in prossime e imminenti collaborazioni, grazie a una più marcata professionalizzazione delle attività di PCTO, caratteristica pregnante del Turismo. "Sono molto contenta di questa Prima Edizione del Festival del Turismo appena concluso, organizzato con attenzione e alacrità dai docenti interni e in particolar modo dalla Prof.ssa Chantal Pollari Ballotta, Coordinatrice dell'Indirizzo Tecnico per il Turismo. Il Festival funge da primo approfondimento su tematiche afferenti al settore Turismo. Un ringraziamento particolare va agli ospiti intervenuti che hanno accolto prontamente la nostra richiesta e si sono mostrati disponibili a ulteriori collaborazioni che amplieranno il ventaglio dell'offerta formativa. Giornate intense e ricche di relazioni per gli studenti del Turismo che dal triennio superiore affronteranno le sfaccettature diverse proposte per le varie curvature. Una nuova avventura in cui ci stiamo lanciando con entusiasmo", commenta la Preside Giovanna Ferrari. "Un momento magico", ribadisce l'imprenditore Toti Piscopo, da anni punto di riferimento per il turismo nazionale, che ha inaugurato la prima giornata del Festival.