Studente italo-palestinese arrestato da Israele, petizione da Palermo: "Siamo preoccupati"

Da giorni non si hanno più notizie di Khaled Al Qaisi, il giovane italo-palestinese arrestato lo scorso 31 agosto al valico di frontiera di Allenby, tra Cisgiordania occupata e Giordania, mentre era di ritorno dalle vacanze trascorse con moglie e figlio di quattro anni a Betlemme, in Palestina. Il ragazzo è stato arrestato "in virtù di una misura precautelare in attesa di verifica di elementi per formulare un’accusa", in pratica senza che sia stata fatta alcuna contestazione spiegano i familiari. E adesso si muove anche la comunità palestinese di Palermo che ha fatto partire una petizione.

Cosa è successo

Al controllo bagagli e documenti, dopo una lunga attesa, sotto gli occhi increduli del figlio di quattro anni e della moglie, Khaled è stato fermato e ammanettato dalla polizia di Israele e portato in carcere. Alle richieste di delucidazioni della moglie non è seguita risposta alcuna, piuttosto le sono state sottoposte domande per poi essere allontanata col proprio figlio verso il territorio giordano, senza telefono, senza contanti né contatti, in un paese straniero. Nel tardo pomeriggio la moglie e il bambino sono riusciti a raggiungere l’ambasciata italiana solo grazie alla umana generosità di alcune signore palestinesi, raccontano i familiari di Khaled.

Di Khaled Al Qaisi, invece, più nessuna notizia. Traduttore e studente di lingue e civiltà orientali all’Università La Sapienza di Roma, è "stimato per il suo appassionato impegno nella raccolta e divulgazione e traduzione di materiale storico palestinese". Lo studente è tra i fondatori del Centro documentazione palestinese, associazione che mira a promuovere la cultura palestinese in Italia.

Ancora sconosciute le cause del suo arresto

In una lunga lettera-appello alle autorità italiane Francesca Antinucci e Lucia Marchetti, rispettivamente moglie e madre del giovane italo-palestinese hanno scritto: "Immaginiamo Khaled in completo isolamento, senza contatti col mondo esterno, senza percezione reale dello scorrere del tempo, sotto la pressione di continui interrogatori, in pensiero angosciato per la sorte del proprio figlio e di sua moglie lasciati allo sbaraglio con l’unica immagine negli occhi relativa alla sua deportazione in manette".

Il ministero degli Esteri e l'ambasciata italiana a Tel Aviv seguono "con la massima attenzione" la vicenda del giovane ricercatore italo-palestinese. Khaled Al Qaisi è stato visitato nella giornata di ieri, 7 settembre, proprio dal personale dell'ambasciata. Secondo quanto appreso dall'Ansa da fonti diplomatiche, è "detenuto in attesa di giudizio" ed è apparso in buone condizioni di salute. Il personale dell'ambasciata, sempre secondo fonti diplomatiche, "continua a fornire al massima assistenza" e a mantenere i rapporti con i familiari del ragazzo.

Al Qaisi ieri è comparso di fronte ai giudici del tribunale di Rishon Lezion, nei pressi di Tel Aviv. Al termine dell'udienza, la corte avrebbe stabilito per lui un'ulteriore settimana di detenzione: dovrebbe dunque restare in cella fino al prossimo 14 settembre.

È assistito da un avvocato arabo israeliano, Ahmed Khalifa, che contattato dal Manifesto ha riferito di non poter rivelare "alcun particolare del procedimento in corso per ordine dei giudici". Sembra però che nel corso dell'udienza, Al Qaisi sia stato interrogato a lungo sui motivi della sua permanenza in Cisgiordania e che tra le motivazioni del suo arresto ci siano alcuni post pubblicati sui social dal giovane ricercatore, traduttore e studente di lingue e civiltà orientali all'Università La Sapienza di Roma tra i fondatori del Centro di documentazione palestinese.

La petizione della comunità palestinese di Palermo

Al percorso giudiziario si dovrà insomma affiancare quello diplomatico: anche per questo sta crescendo, ora dopo ora, in Italia la mobilitazione attorno alla vicenda. Su change.org è comparsa una petizione, promossa dall'associazione Voci nel silenzio in rappresentanza della comunità palestinese di Palermo e di altre sigle attraverso la quale viene espressa con forza "la più profonda preoccupazione per quanto accaduto nei giorni appena trascorsi al giovane cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi. Senza retorica non nascondiamo che temiamo per la sua incolumità e per le sue condizioni di salute. Per questo chiediamo l'immediata liberazione del connazionale in osservanza rigorosa del diritto internazionale".