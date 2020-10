Al nuovo teatro Orione il laboratorio teatrale “officine q”, aperte le iscrizioni per attori e registi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prenderà il via il prossimo 28 ottobre, al Nuovo Teatro Don Orione, il laboratorio teatrale per attori e registi “Officine q". “Non rappresenteremo testi scritti, ma saggi di regia diretta”, si presenta così, con questa frase di Antonin Artaud che spicca in tutto il materiale divulgativo, l’iniziativa palermitana delle Officine Teatrali quintArmata. “Una dichiarazione d’intenti – afferma il regista Santi Cicardo - a ribadire filiazioni innovative mai tramontate per un teatro che ancora oggi non rinuncia a farsi contemporaneo”. Il laboratorio “Officine q” offrirà agli iscritti l’opportunità di elaborare “saperi, tecniche e sperimentazioni”, lavorando a formare, e magari anche “riformare”, attori e registi della nuova scena. Quella concepita dal regista e operatore teatrale Santi Cicardo vuole essere un’officina di apprendistato e di verifica destinata ai “curiosi” del mestiere, della sua filosofia come della sua prassi, oltre che una opportunità per restituire al teatro il suo crisma di luogo speciale, generatore di valori comunitari, sociali oltre che estetici. Il teatro come pratica necessaria e come utile viatico di esperienze umane e culturali: una proposta che coincide con una visione del teatro, e che non a caso viene prospettata nei presenti difficili tempi di alienante emergenza pandemica, a funzionare da speciale antidoto di resilienza creativa.

In tal senso, argomenti privilegiati del laboratorio di officine q saranno i nessi tra le teorie delle tecniche teatrali e le odierne possibilità di applicazione, i punti di equilibrio tra drammaturgia e scrittura scenica, l’intreccio tra i linguaggi del teatro e quelli delle altre arti, l’apporto della tecnologia e dei suoi dispositivi, le modalità contemporanee di formazione filosofica e psicofisica (tra spontaneità e controllo) che conduca attori e registi a sperimentare un approccio consapevole con quella “cultura organica” di cui il teatro costituisce lo spazio privilegiato quando si apre alla conoscenza e alla realtà. Su questi e altri temi il progetto officina q ha predisposto il suo frastagliato tragitto laboratoriale, suddiviso in quattro zone didattiche affidate allo stesso Cicardo, per lezioni riguardanti “le filosofie e le tecniche del corpo scenico”, insieme al regista Umberto Cantone (tecniche di recitazione e di drammaturgia), alla coreografa Patrizia Veneziano (movimento espressivo e tecniche meditative), all’attore Francesco Gulizzi (recitazione e tutor). Al Nuovo Teatro Orione è previsto il primo incontro gratuito di verifica, con prenotazione obbligatoria, mercoledì 28 ottobre alle ore 20 e 15.

