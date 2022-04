Aiuti raccolti per i profughi ucraini rischiano di rovinarsi: "Per noleggiare il tir servono 2,5 mila euro" 

La generosità dei siciliani non ha limiti e lo dimostra l’enorme quantità di viveri e beni di prima necessità che da Palermo dovrebbero raggiungere i centri di prima accoglienza allestiti per i profughi, ai confini con l’Ucraina. Gli auti raccolti si trovano nel padiglione 24 della Fiera del Mediterraneo, dove operano i volontari del Roe, Era e AssoFante della Protezione Civile Palermo, e rischiano di rimanerci.

"Rischiamo di fare deperire e perdere quanto i siciliani hanno donato e continuano a donare per la popolazione dell’Ucraina – affermano i consiglieri comunali di Avanti Insieme Valentina Chinnici, Massimo Giaconia e il presidente della Sesta Circoscrizione Michele Maraventano – perché il tir che dovrebbe effettuare questo viaggio costa 2,5 mila euro, somma di cui non disponiamo. Chiediamo, quindi, un piccolo contributo economico da parte di chi può e vuole farlo per concretizzare la solidarietà per la popolazione dell’Ucraina".

Per chi volesse fare una donazione l'Iban è possibile effettuare un bonifico a Banca etica, Iban IT58D0501803200000012229621, mettendo come beneficiario il raggruppamento operativo emergenze, insirendo come causale la dicitura "Movimentazione raccolta Palermo".

"Certi che il cuore dei siciliani è grande – aggiungono Chinnici, Giaconia e Maraventano – ci rivolgiamo anche al sindaco della Città Metropolitana di Palermo e al presidente della Regione Siciliana affinchè vengano messi a disposizione altri locali per contenere tutti i beni di prima necessità, che giungono ormai da tutta la Sicilia, pensando a mezzi di trasporto per il trasferimento degli stessi nei centri di prima accoglienza allestiti per i profughi, che si trovano ai confini con l’Ucraina".