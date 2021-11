La lotta alle leucemie si fa anche da casa: al via le consegnate a domicilio delle stelle di Natale dell'Ail

Quest'anno le Stelle di Natale e i Sogni di Cioccolato dell’Ail saranno consegnati anche a domicilio. Circa 70 invece i gazebo dislocati bel Palermitano e nel Trapanesi nei giorni 3, 4, 5, 7 e 8 dicembre dove sarà possibile sostenere la ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi acquistando una pianta. A Palermo saranno montati in piazza Croci, Piazza Unità d’Italia, via Magliocco, e nelle sedi dell’Oviesse di viale Strasburgo e corso Calatafimi. Possibile comprare anche nei negozi dei fioristi di Confcommercio Palermo e Confesercenti Palermo, negli associati Fipe che aderiscono all’iniziativa e negli esercizi commerciali convenzionati.

A dare l'annuncio, nel corso della presentazione della campagna di raccolta fondi, che si è tenuta nella sede dell’Ance Palermo, è stato Pino Toro, presidente Ail Palermo Trapani. “La collaborazione ormai consolidata con i fioristi - ha detto il presidente - è strategica per raggiungere i cittadini in un periodo ancora molto complesso. È importante il coinvolgimento delle forze produttive nei confronti delle emergenze sociali che l'Ail cerca di affrontare, potenziando l'accesso alle terapie delle fasce più fragili e l'accoglienza dei malati fuori sede e dei loro familiari. Partecipare alla campagna significa continuare a garantire servizi fondamentali come il servizio navetta, le Case Ail, l’assistenza domiciliare, il servizio di psicologia. La campagna mette al primo posto il sostegno della ricerca scientifica, che sta portando a grossi risultati per combattere le malattie ematologiche e che l'opinione pubblica deve sostenere”.

“Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella” e “La buona stella sei tu!”, gli slogan di quest'anno. Per ordinare o chiedere informazioni è possibile contattare i numeri 091/6883145, 091/7721678, 329/5941696, inviare una email info@ailpalermo.it, o visitare il sito dell'Ail Palermo. È possibile anche acquistare i prodotti attraverso i partner socialfood.it e insiciliafood.com. Rimane, come sempre, la possibilità di ritirare direttamente nella sede dell’Associazione i propri regali solidAIL, simboli della lotta contro i tumori del sangue.

"Ritenendo il progetto interessante - ha affermato Nunzio Reina, presidente regionale Confesercenti area produzione e vicepresidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna - abbiamo deciso di coinvolgere tutte le categorie nell'acquisto non solo delle piante ma anche dei “Sogni di cioccolato” per omaggiarle ai clienti nel periodo natalizio e così aiutare la ricerca". Gli fa eco Francesca Costa, presidente Confesercenti Palermo: "Siamo accanto all'Ail anche quest'anno, non solo con la categoria di Assofioristi che distribuiranno le stelle di Natale ma anche con i nostri esercenti che promuoveranno e aderiranno alla campagna. La pandemia ci ha insegnato quanto è importante la ricerca e quanto è importante fare squadra". “La solidarietà - ha aggiunto Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio Palermo - è uno di quei valori che Confcommercio ama promuovere e anche quest’anno, coinvolgendo le nostre aziende associate, vogliamo garantire il maggiore sostegno possibile a una onlus come l’Ail che merita appoggio incondizionato”. "Aderiamo per il secondo anno in maniera entusiasta e convinta. I fiori sono vita. Regalare una stella Ail - ha commentato Ignazio Ferrante, presidente nazionale e provinciale Assofioristi - significa fare un dono doppio: a chi riceve la stella e ai pazienti affetti da leucemia".