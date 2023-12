Aiga, rinnovate le cariche: ottima affermazione della sezione palermitana nel Consiglio direttivo nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ottima affermazione della sezione palermitana dell'AIGA, l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, nell'ambito del Consiglio nazionale svoltosi sabato 2 dicembre. L'AIGA, con sede a Roma, è composta da soli avvocati e praticanti avvocati; è fondata sul principio della sostenibilità e delle pari opportunità, e si propone, tra le altre cose, di tutelare i diritti dell’avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati un'idonea formazione professionale, contribuire per favorire la specializzazione dei giovani avvocati e agevolarne l’accesso all’esercizio della professione forense vigilando sul rispetto dei diritti fondamentali della persona. L’avv. Antonino Musacchia, Presidente della Sezione AIGA di Palermo, è stato riconfermato componente della Giunta nazionale AIGA per il biennio 2023 – 2025. La Giunta Nazionale, ritualmente insediata, ha altresì proceduto a nominare gli Organi della Fondazione AIGA "T. Bucciarelli", confermando, come componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore della Formazione, Aggiornamento e Scuola di Politica Forense", l'avv. Simona Tarantino. Due i principali compiti della Giunta: attuare l’indirizzo politico – programmatico individuato dal Congresso secondo i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale; mantenere e sviluppare i rapporti con le altre associazioni e le istituzioni forensi e giudiziarie, con le forze politiche e culturali, in Italia e a livello europeo e internazionale.

Queste le cariche ottenute dalla sezione di Palermo al Consiglio Direttivo Nazionale: Avv. Nelli Scilabra - Dipartimento Rapporti Parlamento Europeo Avv. Fiorella Campagna - Dipartimento Diritti Umani Avv. Giuseppe Miria - Dipartimento Crisi di Impresa Avv. Marco Guerriero - Dipartimento Autonomia Differenziata e Giustizia di Prossimità.