L'Agsas cofinanzia un progetto del ministero per l’identificazione genetica delle cause dell’autismo

L'Agsas (Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali) con i fondi del 5x1000 (codice fiscale 97140630829), cofinanzia un progetto pionieristico del ministero della Salute per l'identificazione genetica delle cause dell'Autismo.

Nonostante l'Autismo sia una condizione nota ai più, non tutti sanno che le cause di questa patologia - che solo in Italia colpisce circa 600 mila persone - sono lontane dall'essere chiare. Intensificare le attività di ricerca scientifica diventa fondamentale.

Quest'anno l'Agsas, grazie ai fondi del 5x1000, co-finanzia il progetto triennale del Ministero della Salute che ha come obiettivo l'analisi dei 76 geni noti come causa dello spettro autistico in 100 famiglie, con almeno un figlio autistico, diagnosticato secondo Adir-Ados. La ricerca prevede inoltre l’analisi di 20 mila geni (l'intero esoma delle regioni codificanti) mediante sequenziamento con tecnologia Ngs (Next Generation Sequencing).

La finalità è quella di identificare nuovi geni, nuove mutazioni che possono potenzialmente essere utilizzati come biomarkers precoci per ricostruire i meccanismi intracellulari compromessi del disturbo dello spettro autistico e aprire il campo a prevenzione e future terapie. La ricerca è in atto presso il Laboratorio di Genetica Molecolare dell'Irccs Oasi Maria di Troina in collaborazione con l'Università di Palermo.

"L'autismo - piega Luigi Aloisi, presidente di Agsas Onlus - è un disturbo del neurosviluppo che investe l'area della comunicazione, interazione sociale, comportamento e immaginazione. L'autismo non è un errore di sistema, è un sistema diverso che ha pari dignità sociale. L'autistico rimane a-sociale perché non comprende le regole sociali che noi "neurotipici" abbiamo inventato. A parti invertite, si potrebbe dire che se le regole le avessero fatte loro, gli 'autistici' saremmo noi. Lo Stato italiano interviene con servizi medici di diagnostica precoce, trattamento intensivo precoce, centri diurni, scuola con insegnanti di sostegno, assistenti all'autonomia e comunicazione, assistenti igienico-sanitari, trattamenti domiciliari e tutto fino alla maggiore età. Questi interventi hanno permesso di attenuare o risolvere tanti sintomi, alcuni dopo mesi, altri dopo anni, ma a fronte di questi successi i deficit di base nel 90% dei casi permangono per tutta la vita. Di autismo (in questo modo) non si guarisce".

"Inoltre - continua Aloisi - l'impegno assistenziale dello Stato, in molti casi, ha come sbocco l'attesa per essere inseriti in Istituti per non autosufficienti con denominazioni addolcite tipo rsa, Farm community, Case famiglia, Residenze protette etc ma pur sempre manicomi in deroga alla legge Basaglia. Nell'età adulta, dopo i 18 anni, molti autistici diventano invisibili. Essi perdono l'etichetta di autistici per prendere quella di malati psichiatrici - tout court - con denominazioni che includono la demenza, disturbi cognitivi, schizofrenia, psicosi, disturbi bipolari, disturbi di personalità, disturbo ossessivo/compulsivo, ritardo mentale, disabilità intellettiva. Ne consegue che, inquadrare i soggetti autistici adulti in queste categorie nosonomiche, spesso significa far prevalere l'intento di ricorrere alla sedazione farmacologica che via via diventa sempre più obiettivo estremo e irreversibile".

Eppure si può fare anche ricerca scientifica così come dimostrato dall'Agsas, nata nel 1990, che oltre alla riabilitazione con convenzioni col sistema sanitario regionale come centro diurno e accreditamento per Cse (Centro Socio Educativo) e Sed (Servizio Educativo Domiciliare) secondo L. 328 /2000 art. 14, si occupa di ricerca scientifica finanziando, con i proventi del 5x1000, progetti di eccellenza nel campo della Genomica. "L'Agsas - conclude il presidente - invita tutti gli interessati a donargli il 5x1000 per nuove future ricerche".