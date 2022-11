Alia, l'agriturismo Villa Dafne all'asta: si parte da 720 mila euro

Oggetto di un pignoramento, va all'asta giudiziaria, con offerta minima a 720 mila euro, l'agriturismo Villa Dafne di Alia. La vendita, che si terrà in modalità telematica, è prevista per il 17 gennaio 2023 alle ore 10. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 16 gennaio alle ore 17.

Il complesso di Villa Dafne fa parte del lotto unico, con offerta minima a 720 mila euro, che comprende anche un opificio agroalimentare e zootecnico, fabbricati per attività agricole e tre appezzamenti di terreno, uno dei quali si trova nel territorio del comune di Castronovo di Sicilia. La struttura, in contrada Cozzo di Cicero, si compone di due edifici e comprende in totale 36 camere. All'esterno sono presenti piscina, solarium e terrazzi panoramici.

Nel corpo principale suddiviso in piano seminterrato, piano terra e piano primo si trovano la reception, un ufficio, tre alloggi per ospiti con bagno privato, una saletta esposizione prodotti alimentari, una sala di attesa, una sala ristorante ed una colazioni con angolo bar, cucine e locali annessi, servizi comuni, servizi e spogliatoi per i dipendenti, sala degustazioni, magazzini e locali tecnici. Al primo piano si trovano cinque camere singole per ospiti con bagno privato, l’abitazione del custode, due mini-appartamenti per ospiti muniti di cucinino e bagno privato, ripostiglio e terrazzo. Al piano seminterrato vi sono un locale ufficio ed archivio, locali deposito alimenti e celle frigorifere.

L'altro immobile è destinato prevalentemente ad alloggi ed è suddiviso in piano seminterrato e piano terra. Al piano seminterrato vi sono 11 camere con bagno privato, una lavanderia e stireria e due magazzini. Al piano terra sono presenti 11 camere con bagno privato e soppalco, un terrazzo panoramico di uso comune, un portico per il riparo ed il disimpegno degli ingressi alle camere.

"L'intero lotto - si legge nell'avviso pubblicato sul sito astegiudiziarie.it - presenta difformità da regolarizzare e parte dei manufatti sono interessati da problemi di ordine strutturale e geotecnico".

Attualmente Villa Dafne resta comunque in funzione. Sui portali principali di prenotazioni online è possibile prenotare un soggiorno in agriturismo. E su Tripadvisor, il sito in cui vengono recensiti ristoranti, hotel e altre strutture ricettive, sono numerosi i giudizi lasciati anche negli ultimi giorni.