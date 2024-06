Ars, Giambona (Pd) attacca il governo Schifani: "Per agricoltura e siccità solo interventi spot"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Le proposte del governo Schifani sulla soluzione delle emergenze in Sicilia sono solo propaganda, nessun intervento per limitare i danni né tantomeno per garantire un ritorno alla normalità. Per quanto possibile In questi giorni abbiamo migliorato il disegno in discussione in aula con cui il governo pretenderebbe di affrontare le priorità della nostra sicilia. Tra queste la crisi agricola e la siccità determinate da scelte scellerate del governo di centrodestra e per la risoluzione delle quali le risorse messe in campo sono inadeguate ed appostate intempestivamente". Lo dichiara Mario Giambona, capogruppo del Partito democratico all'Ars, nel suo intervento in Aula.

"Schifani, piuttosto che stanziare somme ridicole per una crisi che sta determinando effetti economici e sociali senza precedenti dovrebbe chiedere aiuto al cosiddetto governo nazionale amico e chiedere risorse consistenti attivando il fondo nazionale di solidarietà, sconti ed agevolazioni fiscali e moratoria per i debiti. In atto nulla di tutto questo ed anzi - prosegue Giambona - considerato che da parte del governo nazionale nessun aiuto sarebbe disponibile l’unica chance rimane quella rivolgersi a Bruxelles chiedendo sostegno per un miliardo di euro, ammettendo quindi che le misure proposte dal governo regionale sulla zootecnia e sull'agricoltura in Sicilia, sono solo briciole in alcun modo in grado di affrontare l’enorme crisi in atto che non potrà che peggiorare durante la stagione estiva".