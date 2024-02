VIDEO | In piazza Indipendenza coi trattori in doppia fila, guida Cateno De Luca: "Questo è un grido di dolore"

La protesta dei trattori arriva davanti alla Regione. In mille tra agricoltori, allevatori e apicoltori provenienti da tutta la Sicilia si sono dati appuntamento davanti a Palazzo d'Orleans per la manifestazione promossa dal leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, e che ha visto una partecipazione trasversale delle forze politiche di opposizione. Al fianco di Cateno De Luca anche il capogruppo del Pd Michele Catanzaro e il leader del M5S Nuccio Di Paola.

Durante la manifestazione, De Luca ha annunciato che il 22 febbraio ci sarà una nuova manifestazione questa volta a Roma per portare avanti le istanze del settore agricolo. In particolare, si chiede un piano straordinario triennale per l'agricoltura italiana, con l'obiettivo di ottenere fondi dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). "Non stiamo solo difendendo una categoria - ha detyto De Luca - ma il nostro futuro e la nostra salute. Non possiamo accettare manovre elettorali a scapito dell'agricoltura italiana. Chiediamo un piano anticiclico straordinario da 10 miliardi, finanziato attraverso le risorse del Pnrr".

La protesta è stata anche l'occasione per denunciare la mancanza di attenzione da parte del governo nazionale nei confronti del comparto agricolo. "Il governo deve comprendere che la nostra lotta è per difendere l'Italia e i suoi valori - ha ribadito De Luca -, ci impegniamo a sostenere gli agricoltori e gli allevatori, portando avanti la loro battaglia anche in Parlamento". Insieme alla categoria, sindaci provenienti da tutte le province.

“Pieno appoggio e sostegno agli agricoltori siciliani - ha detto Maria Saeli, segretario regionale di Azione Sicilia - che oggi si sono radunati a Palermo per protestare. Non è possibile vendere i prodotti agricoli al di sotto del costo medio di produzione. Vi è una enorme sproporzione tra i grandi gruppi, che continuano a registrare record di profitti, e il costo di acquisto dei prodotti direttamente dal produttore”.

“È necessario, così come accade per il salario minimo, definire - ha aggiunto - qual e il costo medio di produzione agricolo e dire chiaramente che sotto quello non è possibile andare, altrimenti ci sarà sempre gente che continuerà a lavorare impoverendosi a causa del mercato. Il governo, invece, pensa solo al taglio dell’Irpef agricola, quando loro stessi l'hanno reintrodotta. Stanno solo rimediando a un loro errore e questo dimostra, ancora una volta, con quanta approssimazione guardano a questo comparto, così vitale invece per il nostro Paese e per la Sicilia in particolare. Azione, nella prossima legislatura europea, si impegnerà per ricalibrare gli obiettivi delle politiche agricole europee, imporre la reciprocità negli accordi commerciali e promuovere un piano europeo per l’adattamento al cambiamento climatico”.