Tragedia sfiorata nel Palermitano: trattore si ribalta, ferito agricoltore 

Tragedia sfiorata nel Palermitano, dove un uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo che il trattore che guidava si è ribaltato. L'incidente è avvenuto in contrada Canalotto al confine tra i comuni di Petralia Sottana, Alimena e Resuttano.

Per cause ancora da accertare mentre era al lavoro nel suo terreno, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo pesante. Immediatamente soccorso, è stato trasportato dai sanitari del 118 al Trauma Center di Villa Sofia. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Fonte: Adnkronos