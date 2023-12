Agostino Randazzo Randazzo nuovo presidente del gruppo siciliano dei Cavalieri del Lavoro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Cavaliere del Lavoro Agostino Randazzo Randazzo è stato eletto oggi alla guida del Gruppo Siciliano dei Cavalieri del Lavoro per il biennio 2024-2026 in occasione dell’Assemblea Annuale del Gruppo tenutasi il giorno 14 dicembre 2023 a Catania. Il Cavaliere del Lavoro Agostino Randazzo Randazzo ha iniziato a lavorare nelle attività di famiglia dal 1974. È stato amministratore delegato e poi presidente del Gruppo Randazzo, catena nazionale leader nel settore dell’ottica, fondata come attività commerciale a conduzione familiare nel 1880 e specializzata prima nel settore della fotografia e poi dal 1934 anche nel campo dell’ottica.

Per migliorare la riconoscibilità dell’azienda a livello nazionale nel 2010 ha sostenuto l’avviamento del processo di unificazione dei tre marchi storici Randazzo, Ottica Romani e Optissimo, che sono stati raggruppati sotto l’unico marchio “Optissimo-Gruppo Randazzo”. E' stato consigliere reggente della Banca d’Italia per la sede di Palermo, console onorario della Repubblica di Bulgaria per la circoscrizione Sicilia. E' impegnato anche in ambito sportivo nelle vesti di presidente del Circolo della Vela Sicilia, sfidante in Coppa America al fianco del Team Luna Rossa Prada Pirelli.