Detenuto palermitano si suicida in carcere in provincia di Cuneo

Un detenuto palermitano, Agostino Matassa, è stato trovato morto nel carcere Morandi di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Si sarebbe suicidato utilizzando dei lacci delle scarpe legati all’inferriata della finestra della sua cella. Matassa, lo scorso marzo, era stato condannato in via definitiva a 14 anni e mezzo nell'ambito di uno dei processi nati dalla maxioperazione "Apocalisse" del giugno 2014 che aveva smantellato diversi clan palermitani.