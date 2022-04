Uso esagerato di carta per la campagna elettorale, Agnello e Di Gangi piantano alberi per "compensare"

Accompagnati da alcuni attivisti, stamattina Mariangela Di Gangi e Marco Agnello, candidati nella lista "Progetto Palermo - Miceli Sindaco" hanno piantato un albero nel "Parco dei suoni" dell'Istituto dei Ciechi "Florio e Salamone". Si tratta di un primo albero di tanti che saranno piantati nel corso e dopo la campagna elettorale per compensare la carta usata per la produzione del materiale informativo della campagna stessa. "Abbiamo deciso di utilizzare carta ecologica - spiegano i due - ma anche così è ovvio che c'è un consumo ambientale che vogliamo compensare. L'uso della carta è ovviamente indispensabile se si vuole raggiungere tutte e tutti, soprattutto chi non ha dimestichezza con il web e soprattutto se si vuole poter esprimere le proprie idee e proposte senza limitarsi a vuoti slogan. Però vogliamo pesare il meno possibile dal punto di vista ambientale, per un'altra Palermo fondata sul rispetto, anche dell’ambiente".