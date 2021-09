Giovani Farmacisti di Palermo, Paolo Levantino rieletto presidente di Agifar

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 5 Settembre si è svolta l’Assemblea elettiva dell’Associazione dei Giovani Farmacisti di Palermo: Paolo Levantino, è stato rieletto presidente di Agifar Palermo, per il suo secondo mandato, e al suo fianco sono stati eletti Roberta Ajello (vicepresidente), Daniela Franchino (tesoriere), Rosaria Mannina (segretario) e i consiglieri Licia Bilardo, Roberto Crivello, Benedetta Fileccia, Nicolo Gallina, Danila Lo Sicco, Teresa Lo Piccolo, Claudia Marino. Come revisore dei conti è stato eletto Gabriele Cappello e per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti Davide Pillitteri, Gandolfo Curcio e Roberta Giordano.

"Agifar Palermo è nata da un'idea di un gruppo di 9 amici e in questi 3 anni anni è cresciuta, arrivando a contare più di 200 soci" queste le parole di Paolo Levantino. "In continuità con il triennio precedente, ci concentreremo sulla formazione del giovane farmacista e avvieremo iniziative condivise con altre categorie professionali, al fine di costruire un percorso di crescita completo. In un periodo di transizione dovuto all'emergenza sanitaria, di progressi scientifici e tecnologici, il ruolo del farmacista ha subito una evoluzione e noi come Agifar, vogliamo continuare ad essere un valido strumento di supporto per i giovani farmacisti. In questi anni Agifar Palermo ha realizzato diversi corsi di aggiornamento e progetti. Neanche il lockdown ci ha fermati e la nostra proposta formativa si è arricchita con diversi incontri online.Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con le istituzioni di categoria, quali Ordine dei Farmacisti di Palermo e FederfarmaUtifarma Palermo".

Infine il presidente conclude: "Vorrei ringraziare il Consiglio Direttivo che mi ha accompagnato in questi 3 anni, i colleghi e tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e che ci hanno guidato. Insieme, sono certo che porteremo avanti il nostro obiettivo di continuare a far crescere l'associazione con passione e dedizione ed essere un punto di riferimento per tutti i giovani colleghi".