Torna l'agibilità in tre padiglioni della Fiera: rilasciata la Scia antincendio, era scaduta da due anni

Per quasi tutto il periodo in cui i padiglioni di via Sadat sono stati riconvertiti ad hub vaccinale è mancata l'agibilità. Ora per la Fiera del Mediterraneo, dopo mesi di polemiche e scontri politici, arriva la tanto attesa Scia anticendio, scaduta dal 2021. La "segnalazione certificata di inizio attività" è stata presentata dall'area dello Sviluppo Economico, con il supporto dell'area dei lavori pubblici e interessa i padiglioni 16, 20 e 20A. Scia che ha permesso - da oggi a domenica prossima - lo svolgersi della manifestazione riservata agli studenti di Orienta Sicilia.

Nei mesi scorsi il caso è stato portato a galla da PalermoToday in occasione della tradizionale fiera campionaria. Quest'anno, per la prima volta, c'era la possibilità che ce ne fossero due a distanza di 20 giorni l'una dall'altra: il Comune infatti aveva concesso lo spazio a due società diverse (la Mediexpo e Cl20) e se non ci si fosse fermati per la mancata agibilità ci sarebbero stati due eventi con lo stesso nome e con lo stesso scopo.

E invece nulla. E' stata l'ispezione dei vigili del fuoco infatti riscontrare le irregolarità del polo fieristico. Durante il sopralluogo effettuato in occasione di un altro evento (Expocook) ci si trovò di fronte al fatto che alcuni padiglioni non erano in regola, cosa che ha portato i vigili a scrivere una relazione al Suap. Ora il cambio di passo: "La città torna ad appropriarsi di una parte importante del complesso fieristico - afferma il sindaco Roberto Lagalla -. L'utilizzo dei padiglioni 16, 20 e 20A risultano fondamentali per lo sviluppo del settore espositivo-fieristico e lo svolgimento di grandi eventi. Un passaggio importante da parte di questa amministrazione che sta puntando sul rilancio della Fiera del Mediterraneo".

A fare da eco alle parole del primo cittadino, quelle dell'assessore alle Attività produttive ed economiche Giuliano Forzinetti. "Abbiamo già diverse richieste sia per l'anno in corso - spiega - sia per il 2024. In questi giorni si svolgerà l'iniziativa sull'orientamento scolastico, universitario e professionale organizzata dall'associazione Aster. Un momento importante per i migliaia di giovani coinvolti che dovranno scegliere il loro futuro". Anche l'assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando è intervenuto: "Dopo la messa in funzione dei padiglioni 16, 20 e 20A potremo dare impulso all'accordo quadro di 3 milioni di euro che ci permetterà di intervenire, seppur in parte, nel processo totale di riqualificazione del complesso fieristico".