Aggressioni nei pronto soccorso, rilanciato decalogo della gentilezza nella sanità per sensibilizzare i cittadini

Un decalogo che contiene l'elenco delle buone maniere e della pratica della gentilezza per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del rispetto delle regole nelle sale d'attesa e nei pronto soccorso degli ospedali di Palermo. È l'iniziativa promossa dal movimento italiano per la gentilezza, presieduto da Natalia Re, con il patrocinio dell'assessorato regionale alla Sanità, che è stata rilanciata negli ospedali di Palermo.

"Riscontriamo purtroppo che episodi di aggressione e violenza verbale e fisica - spiega la presidente del movimento Natalia Re- sono sempre più frequenti nei pronto soccorso degli ospedali e non solo. E, alla luce dell'ennesimo episodio di violenza che si è registrato nel pronto soccorso del Policlinico 'Paolo Giaccone' di Palermo, in cui un paziente in stato di ebbrezza ha minacciato gli operatori e danneggiato una barella, impaurendo gli altri pazienti presenti, abbiamo ritenuto fondamentale lanciare nuovamente il nostro decalogo sulla gentilezza nella sanità per sensibilizzare i cittadini e infondere una cultura del rispetto delle regole anche negli ospedali. Nell'esprimere vicinanza e solidarietà a tutto il personale auspichiamo l'irrinunciabile intervento del legislatore sul tema dell'educazione alla gentilezza perché episodi come questi creano sacche di paura e anche l’incapacità a lavorare in maniera serena e soprattutto rappresentano un allarme sociale troppo frequente che non deve essere assolutamente sottovalutato"