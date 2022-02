VIDEO | "Le aggressioni sui bus? Spesso causate dalle lunghe attese, servono più autisti"

Così Salvatore Girgenti, responsabile aziendale Fit Cisl Amat, in occasione del congresso regionale del sindacato all'hotel Nh. "Al momento in servizio 350 conduttori con 200 vetture ma spesso ne escono 150, perché molti sono assenti per Covid. Per una buona copertura servirebbero 400 lavoratori e 500 mezzi"