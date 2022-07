Proprietario di un terreno aggredisce volontario Protezione civile: "L'incendio me lo spengo da solo"

Prima ha detto "l’incendio me lo spengo da solo", poi avrebbe cercato di sottrarre la lancia dalle mani del volontario di Protezione Civile, prendendolo a calci e pugni. E’ il racconto che si legge sulla pagina Facebook Dipartimento Protezione Civile della Regione Siciliana di quanto accaduto nei pressi di contrada Rovitello, a Valledolmo. L'episodio è avvenuto in un territorio al confine con il comune di Caltavuturo dove insistono alcuni impianti fotovoltaici e fabbricati.

L’aggressore - secondo quanto riferito dagli stessi volontari - è il proprietario di un terreno sul quale si erano sviluppate le fiamme. "Per lo spegnimento - riferisce la Protezione civile regionale - stavano intervenendo il Corpo Forestale regionale con gli operatori dell’Antincendio Boschivo nonché i volontari AIB della Misericordia di Valledolmo, attivati dal sindaco di Valledolmo, Angelo Conti, in costante contatto con la sala operativa della Protezione Civile regionale (SORIS). L’aggressore è stato fermato dal tempestivo intervento di due colleghi volontari dello stesso malcapitato, che ha comunque riportato leggere contusioni e abrasioni alle gambe causate dalla caduta dovuta a uno spintone nel corso della colluttazione".

"In serata - aggiungono dalla Protezione civile - si è appreso che l’operatore AIB vittima dell’odiosa aggressione sta bene e tornerà presto a svolgere la sua missione di volontariato. In attesa di conoscere i dettagli di quanto accaduto, il dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, condannando l’episodio ha espresso la solidarietà della protezione civile regionale al volontario e al presidente della Misericordia, Concetta Calabrese. Ha ricordato che le aggressioni ai danni dei volontari nello svolgimento dei loro compiti non devono più ripetersi e ogni cittadino e ogni istituzione hanno il dovere di difendere e sostenere chi subisce questo genere di soprusi nell’esercizio delle attività di volontariato".