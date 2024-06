Insulti e bottigliate a due vigili alla Vucciria, figlio e nipote del boss di Porta Nuova rischiano il processo

I vigili erano intervenuti perché via dei Cassari, alla Vucciria, era completamente bloccata da diverse auto posteggiate male, ma erano stati violentemente aggrediti a colpi di bottiglia e pesantemente insultati. Uno degli ispettori era stato ferito al volto, con una prognosi di 10 giorni. Per quel gesto compiuto oltre che da Salvatore Di Giovanni, figlio del boss di Porta Nuova Tommaso, e da suo cugino, Vincenzo Di Giovanni, anche da almeno altre otto persone, la Procura adesso ha chiuso le indagini e gli indagati rischiano quindi il processo.

L'episodio era avvenuto il 25 novembre e vittime del gruppo di giovani in mezzo alla confusione della movida erano stati soprattutto due ispettori della polizia municipale, tanto che uno era finito addirittura in ospedale. A febbraio scorso erano poi scattate le misure di custodia cautelare eseguite dai carabinieri: Salvatore Di Giovanni, 31 anni, e Mahamud Landoulsi, palermitano di 38 anni, rintracciato successivamente all'estero, erano finiti in carcere, mentre il cugino del primo, Vincenzo Di Giovanni, 25 anni, e Giuseppe Polizzotto, di 26 anni, erano stati sottoposti all'obbligo di dimora a Palermo. Gli altri partecipanti all'aggressione allo stato non sono stati identificati.

Salvatore Di Giovanni non è nuovo agli episodi di violenza tanto che era stato condannato per aver pestato due stranieri alla Zisa il 18 ottobre del 2011. In aula, il figlio del mafioso, allora giovanissimo, si assunse tutta la responsabilità, scagionando altri ragazzi coinvolti nella vicenda, raccontando che aveva voluto difendere "l'onore" della sua ragazza. Salvo però non saper fornire il nome della giovane ai giudici che glielo chiesero.