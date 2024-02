Vigili picchiati in Vucciria, arrestato il figlio del boss di Porta Nuova: "E' uno degli aggressori"

Tra le due persone finite in carcere per l'aggressione a due vigili in Vucciria, avvenuta alcuni mesi fa, c'è anche il figlio di uno dei boss di Porta Nuova. La polizia ha arrestato Salvatore Di Giovanni, 32 anni, "erede" del più noto Tommaso, e un'altra persona (ancora ricercata) con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Con la stessa ordinanza di custodia cautelare il gip ha disposto l'obbligo di dimora per altri due indagati.

I fatti risalgono a novembre scorso, durante un controllo tra i locali della movida. In quell’occasione due vigili, appena scesi dall’auto di servizio in via dei Chiavettieri, erano stati aggrediti da alcuni giovani che in rapida sequenza li avrebbero insultati e lanciato contro delle bottiglie. Poi avrebbero colpito un agente con calci e pugni prima di scappare. Tra questi, secondo quanto ricostruito dalla Procura, c'era il figlio del boss Tommaso Di Giovanni.

Salvatore Di Giovanni era stato scarcerato a luglio dello scorso anno dopo aver scontato una condanna per un altro episodio di violenza nei confronti di un cingalese avvenuto a ottobre del 2011 nel quartiere Zisa. Al termine delle indagini, infatti, l'allora diciannovenne era stato individuato e arrestato per un pestaggio che aveva i contorni di un'aggressione a sfondo razziale. Di Giovanni però si era difeso sostenendo di aver agito per difendere "l'onore" della sua compagna e non per altre ragioni.

"Le misure cautelari - si legge in una nota della questura - sono state già eseguite nei confronti di tre dei quattro destinatari. Uno dei due indagati nei cui confronti è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere, è ancora attivamente ricercato".

"L'Amministrazione esprime apprezzamento e gratitudine nei confronti della Questura. Negli ultimi mesi la polizia municipale - affermano il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore Dario Falzone e il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello - ha moltiplicato gli sforzi nelle aree della movida contribuendo in modo concreto all’attività di controllo del territorio, effettuata insieme alle forze dell’ordine, nell’interesse dei cittadini che vivono in modo sano le ore di svago notturno e dei commercianti che svolgono il proprio lavoro nel rispetto delle regole".