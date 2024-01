Detenuto si scaglia contro sei agenti all’Ucciardone, i sindacati al capo del Dap: "Serve altro personale"

Ancora violenza in carcere. Sei agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti nei giorni scorsi all’Ucciardone da parte di un detenuto egiziano che si trovava nella nona sezione. L’uomo avrebbe preteso in quanto lavoratore volontario, sebbene sprovvisto dell’autorizzazione, di andare nell’area passaggio per pulirla. Non essendoci personale disponibile per accompagnarla, un poliziotto gli ha negato il consenso. “Mi ci devi mandare per forza, altrimenti t’ammazzo”, avrebbe urlato. A quel punto il detenuto lo avrebbe prima offeso e poi aggredito, rendendo necessario l’intervento dei colleghi accorsi dalle altre sezioni. I sindaci Osapp, Uil Pa, Uspp e Cgil Fp chiedono al capo del Dap, in vista di un incontro programmato per il 25 gennaio, di “assicurare urgente integrazione di personale” di almeno 30 unità.

Alla luce dell’ennesimo episodio i segretari dei sindacati Osapp, Uil Pa, Uspp e Cgil Fp hanno scritto una lettera a capo del Dipartimento di amministrazione penitenziaria per mettere in risalto una serie di problemi ritenuti “cronici”: “Gli eventi critici all’Uccirdone si stanno intensificando, raggiungendo statistiche preoccupanti. L'ordine e la sicurezza di un istituto penitenziario non possono essere circostanze casuali dipendenti da una congiuntura di eventi occasionali”. Per evitare il peggio sono intervenuti gli agenti di altre sezioni che hanno dovuto lasciare, seppur temporaneamente, le loro aree di competenza sguarnite.

“Ben sei unità - scrivono ancora - hanno dovuto fare ricorso al pronto soccorso cittadino riportando modeste prognosi. Occorre chiedersi cosa sarebbe successo se fosse successo nel pomeriggio, orario in cui gli operatori rimangono soli (un solo agente per tutta la sezione) ad affrontare pericoli di ogni genere: non solo sarebbe stato impossibile contenere la furia del detenuto, ma addirittura inattuabile privarsi di sei unità per sottoporle agli urgenti accertamenti sanitari eseguiti presso il locale nosocomio. E’ nostro interesse, oltre che prerogativa, tutelare il personale del Corpo. Quello che ci preoccupa sono i rischi sull’incolumità del personale e il clima lavorativo che si sta diffondendo all’interno dell’Ucciardone. Il personale mostra sentimenti di angoscia e sofferenza e questo si riverbera certamente sui contesti e sul clima lavorativo”.

Nell’istituto penitenziaria palermitano, riportano ancora i sindacalisti, “a fronte di una popolazione detenuta poco meno di 500 presenze, operano 236 (forza operativa impiegabile) unità di polizia penitenziari alle quali è richiesto, come è intuitivo dedurre, un carico di lavoro esponenziale ‘pro capite’. Ne deriva che l'organico è del tutto inadeguato alla copertura dei livelli di sicurezza. Il risultato è una escalation di tensione a causa di problemi e disagi dei detenuti lasciati al caso, che sta degenerando in una polveriera pronta a esplodere. E’ giunto il momento che l’Amministrazione, a ogni livello, si interroghi su questo generalizzato e diffuso stato di sofferenza oggettiva di molti penitenziari della Regione”.

Poi aggiungono: “La politica di gestione della popolazione detenuta, a nostro avviso, ‘irresponsabile’ poiché esclusivamente incentrata sulla ricerca e sulla ricettività di posti detentivi disponibili, peraltro eccessivamente ‘buonista’ nella gestione delle aggressioni al personale, di cui si ignora al contrario la condizione di disagio degli organici aggravata dalle lunghe convalescenze di chi subisce violenze di una parte della popolazione detenuta irriconoscente e le insoddisfatte aspettative soggettive, (congedi arretrati non fruiti, istanze e diritti soggettivi a vario titolo non riconosciuti), sta portando i suddetti istituti al tracollo. Respingiamo un’Amministrazione che si limita a registrare solo il numero dei posti disponibili o quello degli eventi critici negli istituti penitenziari, piuttosto che dare concreto sostegno e apporto di risorse alle strutture in sofferenza, ovvero insistere presso gli enti regionali e le competenti aziende sanitarie provinciali affinché, dopo il fallimento delle Rems, l’accoglienza e la gestione dei detenuti ‘psichiatrici’ sia assicurata all'esterno degli istituti penitenziari e presso strutture specializzate e all'uopo deputate”.