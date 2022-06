Aggredirono il titolare di un pub e scatenarono il caos in via Roma, movida e stadi vietati per tre turisti francesi

Non potranno accedere ai locali del centro storico, nel cuore della movida palermitana, né stazionarvi nei pressi per almeno 18 mesi. In più per almeno un anno non potranno entrare negli stadi. Sono questi i provvedimenti emessi dal questore Leopoldo Laricchia nei confronti di tre giovani francesi che durante un breve soggiorno nel capoluogo siciliano, un mese fa, si sono resi responsabili di gravi disordini davanti ad un pub in Piazzetta Due Palme, nel cuore del centro cittadino.

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio, ubriachi e in preda agli effetti dovuti all’uso di sostanze stupefacenti, i tre transalpini, secondo quanto ricostruito dalla Divisione Anticrimine della Questura, hanno aggredito con calci e pugni le macchine ed i conducenti in transito in via Roma, lanciando bottiglie di vetro contro le auto e lo stesso locale pubblico, generando un clima di tensione in un’area piena di locali notturni e parecchio affollata in quelle ore.

Al culmine dell’escalation di violenza, uno dei tre francesi, ha colpito al volto con una bottiglia di vetro il titolare di un pub che li aveva richiamati per il comportamento tenuto, sfregiandogli il volto in modo permanente. I tafferugli si erano conclusi con l’arresto dell’autore dello sfregio da parte dei poliziotti delle Volanti e con la denuncia di tutti per i reati di rissa, danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose.

Con il Daspo “Willy”, adottato dal questore, è stato impedito ai tre soggetti, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di accedere e stazionare da 18 mesi a 2 anni nei pressi dei locali pubblici e di pubblico trattenimento ubicati nella via Roma e nel quartiere della Vucciria, note sedi della movida cittadina, nonché nelle vie e nelle strade limitrofe.

Con il Daspo “Fuori contesto”, irrogato per un periodo di tempo da 1 anno a 2 anni al fine di scongiurare la possibile reiterazione delle condotte violente all’interno degli impianti calcistici, i tre cittadini francesi sono stati allontanati dagli impianti calcistici italiani e dai luoghi interessati al transito o al trasporto di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive, nonché da quelli ricadenti in territorio estero, in particolare dai luoghi in cui si svolgono le competizioni organizzate dalla Fifa, come previsto dalla normativa vigente.