"Sto morendo, mi hanno buttato l'acido addosso": urla e sangue in viale dell'Olimpo, fermati suocero e cognato

La polizia ha fermato un dipendente della Reset di 64 anni e il figlio di 22 con l'accusa di tentato omicidio in concorso e lesioni per avere, secondo quanto ricostruito, aggredito in viale dell'Olimpo un uomo di 46 anni ora ricoverato a Villa Sofia. La vittima è il genero del 64enne (nonché cognato dell'indagato più giovane), che si trovava su una bici elettrica in compagnia della moglie. Lo avrebbero speronato con un'auto, picchiato e infine gli avrebbero gettato sul viso un liquido irritante che ha provocato delle lesioni oculari.

I fatti si sono verificati martedì mattina vicino alla discoteca Country, dove un avvocato ha soccorso due persone. "Stavo percorrendo la strada per andare in tribunale - racconta a PalermoToday - ed ero in sovrappensiero. Ho visto questi due attraversare la strada, lui aveva il volto coperto di sangue. Si sono avvicinati all'auto, hanno aperto la portiera e sono entrati. Lui urlava: ‘Sto morendo, mi hanno buttato l’acido addosso'. Non potevo non aiutarli. Poi ho dovuto portare la macchina all’autolavaggio perché c'erano schizzi di sangue ovunque".

L'avvocato, di fronte a quella scena, ha caricato i due a bordo e ha chiamato il 112 per spiegare l’accaduto mentre si dirigeva verso l’ospedale dove poi è intervenuta la polizia. Il ferito, portato d’urgenza nella sala rossa della Shock room, è stato preso in cura dai medici che gli hanno riscontrato, oltre alle lesioni oculari, anche delle ferite lacero-contuse alla testa provocate con un oggetto contundente. Più lievi le ferite riportate dalla donna, una 38 enne, che sarebbe compatibili con la dinamica della caduta dalla bici elettrica.

Gli investigatori della squadra mobile e del commissariato San Lorenzo, che hanno avviato le indagini dopo essere andati a Villa Sofia, hanno ascoltato i coniugi che, in attesa di sporgere denuncia, hanno indicato i due ora indagati quali autori dell'aggressione. Dopo qualche ora padre e figlio sono stati convocati in questura dove successivamente sono stati messi in stato di fermo, con l'accusa di tentato omicidio e lesioni in concorso, e portati nel carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida

Ancora da chiarire il movente dell’aggressione che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere legato a questioni di carattere economico. La polizia ha proceduto inoltre al sequestro dell'auto sulla quale si trovavano gli indagati poiché, qualora venisse confermata la ricostruzione, sarebbe stata utilizzata per compiere il delitto così come alcuni oggetti che padre e figlio potrebbero aver usato per aggredire il 46enne.