La baby gang che terrorizza i ragazzini alla Zisa: studenti aggrediti, 12enne in ospedale

Giornata da dimenticare per una scolaresca della media Antonio Ugo di via Ettore Arculeo che stava completando una visita guidata tra le bellezze di Palermo. La denuncia di una mamma: "Uno di loro è stato colpito anche con una bottiglia di vetro per aver osato difendere il suo amico"